Reembolsos do IRS deverão ocorrer mais cedo este ano

Em média, os contribuintes que têm dinheiro a receber do IRS costumam ser reembolsados cerca de 10 dias depois da entrega da declaração.

O prazo quase duplicou no ano passado por causa da pandemia, mas este ano deverá ser muito mais curto. Com o confinamento, o número de faturas é muito inferior.

No entanto, apesar de mais cedo, o valor do cheque poderá ser menor. Isto porque o Governo decidiu baixar, em média, 2% as taxas de retenção na fonte, o que na prática significa mais dinheiro no final do mês e menos na hora do reembolso.

Quem está em lay-off vai receber consoante o que declarou. A grande maioria recebeu 70% e o reembolso vai incidir sobre esse valor.