O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, esteve esta sexta-feira no Jornal da Noite da SIC e na Edição da Noite da SIC Notícias, em momentos diferentes, para falar sobre a situação da TAP e não só.

"Esperamos que em maio possamos ter uma resposta da Comissão Europeia"

A Comissão Europeia deu esta sexta-feira luz verde à ajuda intercalar de 462 milhões de euros à TAP, para compensar prejuízos devido à pandemia.

Apesar da companhia ainda se encontrar ao abrigo do auxílio de Emergência e Reestruturação, Bruxelas entendeu compensar as perdas do surto registado entre março e junho de 202, quando Portugal e outros países tiveram de impor restrições às viagens para conter a pandemia.

Pedro Nuno Santos disse esperar ter uma resposta da Comissão Europeia no próximo mês de maio. "A Comissão Europeia está com vários processos em mãos e as coisas não acontecem com a rapidez que gostaríamos e precisaríamos. De qualquer forma, não estamos à espera da decisão para implementar algumas das medidas", afirmou.

"Se plano de restruturação não for aprovado, a TAP não sobrevive"

O ministro diz que o plano de restruturação é "muito ambicioso e muito agressivo também". Espera que seja aprovado, mas admite que isso pode não acontecer. E, caso não aconteça, não vai ser possível salvar e aguentar a companhia aérea.

Questionado sobre a possibilidade de haver um plano B, diz que não existe esse plano e que, nesse cenário, a empresa teria de ser liquidada.

"Muita gente entende que se está a desperdiçar dinheiro"

Pedro Nuno Santos considera que muitos portugueses pensam que se está a "desperdiçar dinheiro na TAP", mas nega que seja o caso. Diz que na Europa não há nenhum país que tenha deixado "cair a sua companhia de bandeira". Compara ainda os prejuízos da TAP aos de outras companhias europeias como a Air France ou Lufthansa, que apresentaram valores mais altos.

"Nós tivemos uma quebra nos passageiros e nas receitas que está em linha com as quebras que tiveram as outras companhias aéreas".

"NOVOS ÓRGÃOS SOCIAIS DA COMPANHIA CONHECIDOS NAS PRÓXIMAS SEMANAS"

Em entrevista à SIC Notícias, o ministro disse que os novos órgãos sociais vão ser conhecidos nas próximas semanas. Pedro Nuno Santos não revela se o gestor já está escolhido, mas diz que tem em mente o nome que quer para liderar a companhia.

Afirmou ainda que a Groundforce precisa de acionistas e assegurou que a TAP não vai injetar mais dinheiro na empresa.

Em 2020, a TAP voltou ao controlo do Estado, que passou a deter 72,5% do seu capital, depois de a companhia ter sido severamente afetada pela pandemia de covid-19 e de a Comissão Europeia ter autorizado um auxílio estatal de até 1.200 milhões de euros à transportadora aérea de bandeira portuguesa.