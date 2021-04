Governo alemão revê em alta previsões de crescimento para 2021

O Governo alemão vai rever em alta a sua previsão de crescimento para 2021 graças à resiliência da indústria e apesar das novas restrições ligadas à crise da saúde, disse o ministro da Economia, numa entrevista publicada este sábado.

A maior economia europeia sofreu uma queda de 4,9% do PIB (Produto Interno Bruto) no ano passado, mas, segundo o ministro, este ano "há motivos para otimismo".

"Houve um desenvolvimento económico mais sólido do que o esperado", graças sobretudo à indústria, que está a beneficiar da recuperação da economia global, explicou Peter Altmaier, admitindo, no entanto, que as medidas de combate à pandemia estão a afetar gravemente o comércio, a restauração e a hotelaria.