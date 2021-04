Governo aprova Programa Nacional de Reformas para 2021

O Governo aprovou esta quinta-feira o Programa Nacional de Reformas (PNR) para 2021, que será apresentado à Assembleia da República e posteriormente remetido à Comissão Europeia, de acordo com o comunicado do Conselho de Ministros.

"Foi aprovado o Programa Nacional de Reformas (PNR) para 2021. O documento será apresentado à Assembleia da República, nos termos da legislação nacional, e posteriormente remetido à Comissão Europeia", lê-se no comunicado enviado no final do Conselho de Ministros, que aprovou as medidas para a última fase de desconfinamento.

Segundo o comunicado, "o PNR 2021 assume uma forma simplificada tendo em conta as orientações da Comissão Europeia, reconhecidas pelo Conselho da União Europeia, no sentido de adaptar temporariamente o processo do Semestre Europeu ao Mecanismo de Recuperação e Resiliência e interligando-se com os Planos Nacionais de Recuperação e Resiliência (PRR)".