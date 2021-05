O fundador da Promovalor e presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, é ouvido esta segunda-feira na comissão de inquérito ao Novo Banco, no âmbito das audições que os deputados estão a fazer aos grandes devedores do banco.

Durante a audição, Luís Filipe Vieira disse que a ligação ao Banco Espírito Santo sempre foi transparente e que nunca lidou diretamente com Ricardo Salgado.