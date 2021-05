Depois de adiada a primeira data para ser ouvido na comissão de inquérito ao Novo Banco, Luís Filipe Vieira é recebido esta tarde, às 15h00, na Assembleia da República.

Os deputados chamaram Vieira na qualidade de presidente do Conselho de Administração da Promovalor, a empresa do ramo imobiliário fundada pelo também presidente do Benfica e que tem uma dívida ao Novo Banco superior a 300 milhões de euros.