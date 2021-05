Alfredo Casimiro diz que pedido de insolvência adia solução para Groundforce

O presidente do Conselho de Administração da Groundforce, Alfredo Casimiro, afirmou hoje que a decisão da TAP de requerer a insolvência da empresa adia uma solução, acusando o Governo de ter dois pesos e duas medidas.

"A decisão da TAP de requerer, com o patrocínio do Governo, a declaração de insolvência da SPDH Groundforce não resolve o problema da empresa. Pelo contrário, agrava-o e adia uma solução", afirma Alfredo Casimiro, que é também acionista maioritário com 50,1% da empresa de 'handling', em comunicado.