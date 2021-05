Novo Banco. Tribunal de Contas reafirma que dinheiro do fundo de resolução é público

O Presidente do Tribunal de Contas garante que a decisão de venda do Novo Banco tem impacto nas contas públicas. José Tavares e a equipa que elaborou a auditoria do Tribunal de Contas reafirmaram em audição parlamentar que o dinheiro do fundo de resolução é público.

Por mais voltas que dê, o dinheiro injetado no Novo Banco é dos contribuintes. O Tribunal de Contas não tem a mínima dúvida. Por isso, o presidente do Tribunal de Contas e a equipa que fez a auditoria ao financiamento do banco, decorrente do acordo de venda em 2017, sublinha, por várias vezes, esta conclusão.

O Tribunal de Contas pode afirmar, quatro anos após a venda, que o financiamento público no novo Banco segurou a estabilidade do sistema financeiro, mas que em todo este processo faltou transparência na prestação de contas e no assumir de responsabilidades.

