Tribunal de Contas garante que decisão de venda do Novo Banco tem impacto nas contas públicas

O Presidente do Tribunal de Contas garante que a decisão de venda do Novo Banco tem impacto nas contas públicas.

"Este contrato que foi celebrado, e tudo o que se passou desde 2014, teve impacto nas finanças públicas."

José Tavares foi ouvido no Parlamento, no âmbito da auditoria realizada peloTribunal de Contas e sublinhou, por várias vezes, que o dinheiro do fundo de resolução é público.

