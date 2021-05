Novo Banco. Empréstimo bancário ao Fundo de Resolução é um assunto "não encerrado"

O presidente executivo do BPI disse esta segunda-feira que o empréstimo dos bancos ao Fundo de Resolução é um assunto que "não está encerrado", pelo que recusou dar mais informação sobre o financiamento que permitirá capitalizar o Novo Banco.

"É um assunto que não está encerrado e não posso dizer nada", disse João Pedro Oliveira e Costa na conferência de imprensa de apresentação dos resultados do primeiro trimestre do banco (lucros de 60 milhões de euros, que comparam com os seis milhões de euros do primeiro trimestre de 2020).