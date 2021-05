PSD e PS trocam acusações sobre responsabilidade pelos custos do Novo Banco

PSD e PS trocaram acusações sobre os responsáveis pelos custos do Novo Banco. Os socialistas acusam os sociais-democratas de mudarem de posição ao admitirem que a instituição podia ter ficado na esfera pública. Duarte Pacheco apontou “omissões” à auditoria do Tribunal de Contas.

A declaração surge no Parlamento: o deputado do PSD afirma que o Fundo de Resolução não teve cuidado na defesa do contribuintes.

Quando acusados pelo PS de mudarem de posição em 24 horas, o PSD responde que existe diferenças entre manter o banco na esfera pública e vender o banco a qualquer preço.