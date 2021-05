Prémios Novo Banco. CDS quer explicações de Centeno, PS elogia posição do Fundo de Resolução

Os prémios monetários da administração do Novo Banco esteve em análise, esta quarta-feira, na Edição da Noite da SIC Notícias. Cecília Meireles, do CDS, diz que o Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, deve mais explicações. João Paulo Correia afirma que o PS reprova a decisão.

“Houve uma reprovação geral da nossa parte, agora parece-me que é positiva a posição do Fundo de Resolução que foi conhecida hoje [quarta-feira] de descontar esse dois milhões de euros de prémios num próximo acerto de contas com o Novo Banco, ao exemplo do que aconteceu no ano anterior”, diz João Paulo Correia, deputado do PS.

Cecília Meireles sublinha ainda que o Tribunal de Contas apontou várias matérias de incumprimento de contratual realizado com o Novo Banco.