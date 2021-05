Arranque da época balnear no Algarve com perspetivas otimistas para negócios de verão

Na véspera da abertura da época balnear no Algarve, os negócios de verão preparam-se também para arrancar. Apesar das boas perspetivas, há quem se queixe da dificuldade em arranjar funcionários e das regras que, por exemplo, proíbem massagens nas praias.

Com as temperaturas a subir e os turistas a chegar, os negócios de verão começam a retomar a atividade. Difícil está a ser conseguir reconstituir equipas, depois das casas fechadas por muitos meses.

Só a partir desta terça feira é que arranca a época balnear na maior parte das praias do Algarve. As concessões já estão preparadas, muitas dizem já ter boa parte das reservas asseguradas para o verão.

Mesmo sem as enchentes de outros anos, a abertura das fronteiras com o Reino Unido já está a começar a dar frutos. Só na semana passada, de acordo com a Reduniq, a maior rede nacional de aceitação de pagamentos por cartão, a faturação no Algarve já cresceu 13%.