Pedro Nuno Santos pede novas regras da concorrência e de ajudas de Estado na UE

O ministro Pedro Nuno Santos pede novas regras da concorrência e de ajudas de Estado na União Europeia.



Num artigo de opinião publicado na imprensa de hoje, o ministro das Infraestruturas e da Habitação diz que é preciso tirar lições da atual crise para proteger as companhias aéreas europeias e dá o exemplo dos Estados Unidos que atribuiu "vastos pacotes de ajuda sem as rígidas políticas de concorrência" aplicadas por Bruxelas.

O ministro com a tutela da TAP diz que as dificuldades que alguns países estão a enfrentar para fechar os planos de apoio às companhias aéreas "estão enraizadas na política de concorrência" comunitária que bloqueia o desenvolvimento e a competitividade num setor estratégico para a Europa que "cria empregos bem pagos, reforça as relações económicas e potencia o diálogo multicultural."