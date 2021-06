Líder do CDS critica "pornografia fiscal" praticada pelo Governo nos combustíveis

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, criticou hoje o que classificou como "pornografia fiscal" praticada pelo Governo e afirmou que o preço dos combustíveis é um "assalto à carteira dos portugueses" devido aos impostos.

Numa visita à feira de Murça, no distrito de Vila Real, o líder centrista criticou a "pornografia fiscal" que o "Governo vem praticando sobre os combustíveis".

"O preço dos combustíveis em Portugal é um assalto à carteira dos portugueses por culpa dos impostos que são praticados por este Governo. Nós temos os combustíveis mais caros da Europa e somos dos países com os salários mais baixos. Por cada 20 euros de combustíveis, os portugueses pagam aproximadamente 13 euros em impostos, 62% do preço que pagam nas bombas de gasolina é para entregar ao Estado", afirmou Francisco Rodrigues dos Santos.

E, acrescentou, o "Governo socialista cobra estes impostos em excesso às famílias e às empresas para pagar as mordomias e os luxos dos seus 'boys' como é o caso de Adão e Silva, do recorde de nomeações que fez para este Governo e para todos aqueles pequenos chefes e sub chefes que o PS vai alimentando um pouco por todo o país".

Para o presidente do CDS-PP, "à medida que o PS vai empobrecendo as famílias e as empresas, está a alimentar e a enriquecer a família do PS", a qual considerou que está a "colonizar" todo o Estado.

"Isto é uma imoralidade numa altura em que nós sabemos que, em Portugal, as famílias pagam muitíssimo pelos seus carros, que já têm impostos muito elevados, os carros mais caros da Europa, e não há nenhum incentivo às empresas para aumentarem a sua produtividade, emitindo estímulos que visem baixar o preço dos combustíveis que são fundamentais, que são um custo acrescido para toda a atividade económica do nosso país", frisou.

Francisco Rodrigues dos Santos referiu que a questão dos combustíveis tem sido apontada por pessoas com quem tem falado em várias feiras por onde tem passado.

Nesta visita a Murça, o líder do CDS esteve acompanhado pelo candidato do partido à Câmara Municipal, Mário Jorge Oliveira.