Moratórias no crédito ao consumo acabam esta semana

A partir do dia 1 de julho, quinta-feira, acabam as moratorias no crédito ao consumo.

Uma pressão para as familias atingidas pelo desemprego e pela perda de rendimentos, a que se junta também o fim do regime de proteção aos consumidores nos serviços essenciais, como água, luz e telecomunicações.

É o regresso dos cortes na água, no gás, na luz e nas telecomunicações. A partir do dia 1 quem não pagar as faturas atuais e em atraso arrisca.

Uma pressão acrescida para quem ainda não conseguiu recuperar o emprego ou os rendimentos que tinha antes da pandemia, a que se junta também o fim das moratórias no crédito ao consumo.

Pelos dados do Banco de Portugal, são quase 50 mil os devedores.