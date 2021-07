Paulo Baldaia critica nomeação de Vítor Fernandes para liderar Banco de Fomento

Paulo Baldaia concorda com as críticas à escolha de Vítor Fernandes, antigo gestor do Novo Banco, para assumir a liderança do Banco de Fomento. O comentador da SIC defende que o Governo devia recuar na decisão e nomear outra pessoa para o cargo.

“Acho que as críticas são justas e que o Governo tem a obrigação de não esperar sequer para saber se o Banco de Portugal vai ou não reavaliar a idoneidade de Vítor Fernandes”, disse Paulo Baldaia na Edição da Manhã da SIC Notícias.

O comentador coloca-se ao lado das críticas do Bloco de Esquerda e da Iniciativa Liberal sobre a nomeação de Vítor Fernandes para a liderança do Banco de Fomento.

“Imaginar que é possível, para o Governo, ter à frente do Banco de Fomento uma pessoa que, claramente, prejudicou os portugueses ao tomar partido por um devedor do Novo Banco sabendo que, com isso, o fundo de resolução ia ter de emprestar mais dinheiro ao Novo Banco... Não me parece que existam condições para Vítor Fernandes ser a pessoa que o Governo nomeou”, disse ainda.