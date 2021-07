TAP responsabiliza acionista maioritário da Groundforce pelo que se está a passar nos aeroportos

A TAP cancelou todos os voos previstos para este fim de semana por causa da greve dos trabalhadores da Groundforce, a empresa que gere as bagagens de 65% do movimento aéreo do aeroporto de Lisboa.

Ao todo, no dia de hoje foram cancelados 274 voos.

Este sábado é o primeiro dia da greve convocada pelo Sindicato dos Técnicos de Handling de Aeroportos (STHA), como protesto pela "situação de instabilidade insustentável, no que concerne ao pagamento pontual dos salários e outras componentes pecuniárias" que os trabalhadores da Groundforce enfrentam desde fevereiro de 2021.

A administração da TAP acusa o acionista maioritário da Groundforce de colocar os seus interesses à frente dos interesses dos passageiros e dos trabalhadores da empresa.

O presidente das Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) lamentou a "vergonha que se está a passar" nos aeroportos portugueses, devido à greve da Groundforce, numa altura em que as empresas tentam reerguer-se da crise.