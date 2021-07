BES. Relator aponta "desastre completo" na relação do BdP com o BESA

O deputado responsável pelo relatório da comissão de inquérito ao Novo Banco, Fernando Anastácio, qualificou esta terça-feira como um "desastre completo" a relação do Banco de Portugal (BdP) com o BESA, criticando a passagem de responsabilidades para a supervisão angolana.

O deputado relator apresentou esta terça-feira a versão preliminar do relatório final da Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

Com muitas críticas à supervisão "ineficaz, pouco atuante, identificando os problemas, sem capacidade de os resolver" no período até à resolução do BES, o deputado do PS fez questão de dar o exemplo concreto do BES Angola.

"Queria deixar um ponto que, pela sua importância, não posso deixar de referir que é a relação com o BES Angola, é um desastre completo, é um dos problemas do colapso do BES, há uma relação de subserviência... não é de subserviência, é de passagem de responsabilidades para a supervisão angolana", criticou.

Para Fernando Anastácio, "a forma como foi tratado aquele protocolo, ainda mais passando poderes ainda antes do protocolo estar feito, colocou o Banco de Portugal numa posição extremamente difícil relativamente ao exercício da sua atividade de supervisão".