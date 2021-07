Pedro Nuno Santos garante que compra de comboios "não é mais um anúncio"

O ministro das Infraestruturas e Habitação garantiu esta sexta-feira que o concurso para a aquisição de 117 novas automotoras elétricas pela CP - Comboios de Portugal, num valor de 819 milhões de euros, "não é mais um anúncio", mas sim "o concurso maior da história da CP".

"Houve quem dissesse que é mais um anúncio. Não, não é mais um anúncio, infelizmente este trabalho tem de passar por muitas etapas e este foi o primeiro passo de um processo que não vai mais parar, que é a autorização para lançar o concurso", reforçou Pedro Nuno Santos na apresentação das carruagens ARCO no Parque Oficinal de Guifões, em Matosinhos, no distrito do Porto.