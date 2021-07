Lucro do grupo Impresa cresce 19 vezes no 1.º semestre em relação a 2020

O lucro do grupo Impresa cresceu quase 19 vezes no primeiro semestre do ano, quando comparado com os resultados alcançados no mesmo período do ano passado. O investimento publicitário também cresceu, depois de um ano muito difícil. A SIC conseguiu captar mais de 50% de quota de mercado publicitário entre os canais generalistas.

As lideranças da SIC e do EXPRESSO permitiram ao grupo Impresa fechar o primeiro semestre do ano com lucros de 3,3 milhões de euros, um aumento de quase 19 vezes quando comparado com os resultados alcançados no mesmo período do ano passado.

Nos primeiros seis meses de 2021, o EBITDA - que reúne os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização atingiu quase 11 milhões de euros, um aumento de 30%.

As receitas totais do Grupo também cresceram: chegaram a 92 milhões de euros, um aumento de 17%.

No mês em que a SIC caminha para o trigésimo mês de liderança, a estação atingiu mais de 50% de quota de mercado publicitário entre entre os canais generalistas.

As receitas de publicidade de todo o grupo também subiram para 57 milhões de euros.

Além do bom resultado nas receitas, a dívida remunerada líquida recuou. Foram menos 8,7% para 154 milhões de euros.

Em 10 anos, o grupo que detém a SIC e o Expresso conseguiu reduzir a dívida em 94 milhões de euros.