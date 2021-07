Lucro do grupo Impresa cresce para os 3,3 milhões de euros no primeiro semestre

A Impresa, proprietária da SIC e do Expresso, reportou esta quarta-feira lucros de 3,3 milhões de euros no primeiro semestre de 2021, quase 19 vezes mais face aos resultados consolidados do período homólogo do ano passado.

A subida foi de 3,2 milhões de euros, ou 1776%, face ao resultado consolidado líquido dos primeiros seis meses de 2020.

O EBITDA, ou resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, cresceu 30% face ao mesmo período de 2020, para os 10,9 milhões de euros.

O volume de negócios registou uma subida homóloga de 17,4%, cifrando-se, nos primeiros seis meses de 2021, nos 92 milhões de euros.

Destaca-se o desempenho positivo das receitas de publicidade, com um acréscimo de 21,2% em termos homólogos, e das IVR (chamadas de valor acrescentado), que cresceram 38,1%.

O comunicado de resultados do grupo acrescenta que os custos operacionais aumentaram 16%.