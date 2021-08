Plano de Recuperação e Resiliência: 42% dos fundos com destino quase fechado

O Governo anunciou que já estão praticamente fechados contratos para aplicação de 42% dos fundos da “bazuca” europeia. Dos quase 17 mil milhões do Plano de Recuperação e Resiliência, já chegaram a Portugal os primeiros 2,2 mil milhões.

O primeiro-ministro reuniu com a Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR e com vários ministros, com quem acertou o essencial do orçamento do próximo ano e o que ficará reservado para gastar os milhões a fundo perdido.

Os primeiros milhões de ajudas extraordinárias seguem para habitação sustentável, formação profissional, extensão da rede de cuidados paliativos, extensão do metro de Lisboa e para construir a Barragem do Pisão.

O semanário Expresso revela que já há quase 16 mil candidaturas aos fundos do PRR e que já foi entregue mais de meio milhão de euros a famílias portuguesas.

Estão abertos mais de uma dezena de concursos. Além das famílias, os jovens e empresas, universidades, autarquias e organismos do Estado são os principais destinatários da bazuca nesta fase do PRR.

Veja também: