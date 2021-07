Portugal é dos países que mais beneficiam com “bazuca” europeia

Portugal é dos países da União Europeia que mais vão beneficiar com o fundo de recuperação europeu, informa o "Jornal de Negócios", citando uma responsável da gestora de ativos JP Morgan Assets Management.

A "bazuca" criada para os Estados-membros recuperarem no pós-pandemia vai beneficiar especialmente os países do sul da Europa.

Elena Domecq, responsável pela JPMorgan Assets Management em Portugal e Espanha, considerou, numa conferência virtual citada pelo "Jornal de Negócios", que o fundo tem um montante “elevado” e que "países como Portugal, Espanha e Itália vão ser os principais beneficiários".

Segundo as previsões da gestora de ativos do banco norte-americano, o programa de recuperação deverá contribuir, em média, para 2% do PIB europeu, neste e no próximo ano.

Já em Portugal, o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) deverá contribuir 8% para o PIB. O país encontra-se apenas atrás da Grécia, onde o plano terá um contributo de 12% para o PIB.