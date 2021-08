Conhecida a insolvência da Dielmar, Alcains e o concelho de Castelo Branco avaliam os cenários prováveis de uma crise anunciada. A fábrica de confeções emprega mais de 300 pessoas e é uma importante fonte de rendimento na região.

Tem 11 lojas em Portugal e exporta para 26 países num segmento médio alto. Vestiu, por várias vezes, as principais equipas do futebol nacional e tirou as medidas à seleção que em 2016 ganhou o europeu.

O marketing não chegou para dar a volta aos últimos 10 anos de resultados negativos e a pandemia que fechou lojas, escritórios e todo o mercado afundou o resto.

