Trabalhadores da CGD em greve por melhores salários e contra o clima de medo

Os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos (CGD) estão, esta segunda-feira, em greve. O protesto saiu também às ruas, onde 100 pessoas se concentraram à frente da sede do banco, em Lisboa.

Exigem ser informados sobre os processos de reestruturação que venham a ser feitos no banco e que impliquem a saída de funcionários e pedem ainda uma atualização dos salários. Dizem ainda que vivem um clima de medo e de intimidação – situação que a administração da CGD diz não existir.

“Eu penso que há determinado tipo de expressões que têm a ver com contextos muito particulares”, disse José João Guilherme, administrador executivo da CGD aos jornalistas. “Eu pessoalmente não noto isso. As situações que houve reporte disso foram tratadas no seu sítio, tiveram as consequências que deviam ter. Agora não há nenhum clima de medo nem nada disso.”