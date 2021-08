Pirata que roubou centenas de milhões de dólares em moedas digitais quis "divertir-se"

O pirata informático ('hacker') presumível responsável de um roubo de moedas digitais, em montante recorde, que abalou a confiança na segurança do setor, declarou que o fez "para se divertir", em mensagem divulgada na rede social Twitter.

"Identificar uma falha na arquitetura da Poly Network vai ser um dos melhores momentos da minha vida", comentou o autor do roubo que ascendeu a um total de 613 milhões de dólares (522 milhões de euros) em várias moedas digitais, do qual já devolveu parte.

Agora, é considerado "um pirata ético" pela Poly Network, a empresa vítima do ataque.

"Às 08.00 TMG, já tinham sido devolvidos 342 milhões de ativos digitais, dos quais 4,6 milhões em Ethereum, 252 milhões em BinanceCoin e 85 milhões em OxPolygon", informou a empresa, via mensagem na Twitter.

A Poly Network é uma plataforma de finanças descentralizada, que permite fazer transferências de moedas digitais.

Apesar de ter sido vítima deste roubo na terça-feira, a Poly Network adotou desde o início um tom conciliador com o pirata e exortou-o a entrar em comunicação e a devolver o dinheiro.

Designa-o agora por 'Mr White Hat' (Senhor Chapéu Branco), uma referência aos 'hackers' que pirateiam sistemas informáticos para identificar falhas e ajudar as organizações a reforçarem a sua segurança.

"Enquanto a nossa comunicação com o Senhor Chapéu Branco continua, os ativos restantes em Ethereum foram gradualmente transferidos para o endereço requerido pelo Senhor Chapéu Branco", avançou a Poly Network.

Uma pessoa que garante ser o pirata deu explicações em texto sob a forma de perguntas e respostas, publicado na plataforma.

O caso suscitou um debate sobre o interesse de encorajar este género de práticas para reforçar a segurança da finança descentralizada.

"Proponho uma recompensa de 5-10% para as piratarias digitais", escreveu no Twitter alguém da @BinomiaPool, que está a trabalhar no desenvolvimento de soluções para a segurança das transferências. "Isto poderia ser uma solução em que todos ganham: os piratas não vão para a prisão. A comunidade sofre perdas aceitáveis. O código melhora".