Salário médio aumentou 5% com recuo no lay-off no segundo trimestre

O salário médio em Portugal aumentou cerca de 5% no segundo trimestre do ano, quando comparado com o mesmo período do ano passado.

O ministro da economia diz que os números são impressionanates, sinal de vitalidade da economia que ainda não recuperou totalmente do embate provocado pela pandemia.

"Neste momento há cerca de 4,8 milhões de pessoas a trabalhar em Portugal", frisa Pedro Siza Vieira.

O emprego não só regressou como superou o patamar pré-pandemia. Os incentivos lançados para reanimar a economia foram apontados como as causas. O lay-off simplificado, o apoio à retoma progressiva ou os incentivos à contratação foram decisivos.

Contudo, a retoma do mercado de trabalho não chegou por igual, visto que os trabalhadores precários, mais jovens e menos qualificados foram os mais atingidos e ainda não recuperaram totalmente.

Os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística dão conta também da recuperação do nível salarial.

O vencimento médio bruto aumentou, num ano, mais de 5%, estando agora nos 1.395 euros. A explicação também está ligada à pandemia, já que no segundo trimestre do ano passado, muitos trabalhadores estavam em lay-off com cortes nos salários.

Um trabalhador do Estado ganha 2.146 euros antes de impostos, em média e no privado apenas 1.234 euros brutos por mês.

Uma diferença que se prende com o tipo de funções e qualificações de cada setor.

