Desemprego registado em Portugal diminuiu 2,4% entre junho e julho

Em julho o desemprego registado em Portugal recuou 9,5% face ao mês homólogo e 2,4% face ao mês anterior, revelam os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). Em junho o desemprego tinha recuado 6% face a maio.

"No fim do mês de julho de 2021, estavam registados, nos Serviços de Emprego do Continente e Regiões Autónomas, 368.704 indivíduos desempregados, número que representa 66,5% de um total de 554 797 pedidos de emprego", indica o IEFP.

Face ao mês anterior houve uma redução de mais de 9 mil desempregados registados (menos 2,4%). Este valor mostra um abrandamento deste indicador, depois de em maio e junho se terem registado reduções máximas, na ordem dos 20 mil.

Mas é a nível homólogo que se sente o maior decréscimo, de 9,5% (menos 38 mil pessoas), o que mostra, até certo ponto, a recuperação económica do país, numa reabertura cada vez maior, à medida que uma maior percentagem da população é vacinada.

O desemprego diminuiu em todos os grandes setores, mas a maioria dos que procuravam emprego tinham trabalhado no setor dos serviços, especificamente em imobiliárias, ou serviços administrativos, seguindo-se o setor da construção.

Em sentido inverso, as ofertas de emprego registaram um novo aumento. Em julho as ofertas de emprego recebidas totalizaram 11.750 (um aumento de mais de 80% face ao ano passado). Ainda assim, no final do mês ainda havia cerca de 23 mil ofertas por preencher.