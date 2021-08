EDP reitera que não aumenta preços até final do ano

A EDP Comercial já tinha indicado em junho que não ia fazer nenhuma atualização intercalar dos seus tarifários para clientes domésticos no mercado liberalizado de eletricidade. Desde então o preço grossista da energia aumentou substancialmente, mas mesmo assim a empresa mantém a promessa de não subir preços para os seus atuais clientes até final do ano.

"A EDP Comercial acompanha com atenção a subida dos preços no mercado grossista, tendo decidido manter inalterados os preços para os clientes domésticos ao longo de 2021", afirma fonte oficial da empresa ao Expresso, após questionada, na manhã desta segunda-feira sobre se o aumento dos preços grossistas desde junho não alterou a posição então transmitida ao mercado pela EDP. ,

A elétrica diz ainda ser "prematuro comentar a atualização tarifária prevista para o próximo ano, estando ainda a aguardar pela decisão tarifária da ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos) nas componentes reguladas".

A EDP Comercial é o maior comercializador do mercado liberalizado de eletricidade. Em junho, segundo dados da ERSE, tinha uma quota de mercado de 74% em número de clientes e 42% em consumo.

A empresa tem 75% dos contratos de clientes domésticos do mercado liberalizado, 50% nos pequenos negócios e 35% na indústria.

Em junho a ERSE decidiu aplicar a partir de julho uma subida de 3% nos preços médios do mercado regulado (mais de 900 mil famílias servidas pela SU Eletricidade, antiga EDP Serviço Universal), mas nessa altura vários dos maiores fornecedores no mercado livre, incluindo a EDP Comercial, garantiram que não iriam mexer nos seus preços.

No entanto, se em junho o preço médio grossista da eletricidade no mercado ibérico estava em 83 euros por megawatt hora (MWh), em agosto rondou os 105 euros, e esta terça-feira atingirá um novo máximo histórico, com um preço médio diário de 130 euros por MWh.

Os contratos futuros para os próximos meses apontam para a persistência de preços de mercado superiores a 100 euros por MWh.

Apesar da promessa do maior operador do mercado de não fazer atualizações intercalares de preços, há vários comercializadores, sobretudo de menor dimensão, que já começaram a atualizar os seus preçários.

A estratégia de aprovisionamento e contratação a prazo da EDP, somada ao facto de ter uma elevada posição de liquidez, será um dos motivos que suportam a capacidade da elétrica de não mexer nos preços aos clientes finais perante a atual escalada no mercado grossista, acomodando, com mais flexibilidade que alguns comercializadores de menor dimensão, a volatilidade do preço no mercado ibérico.