Preço da eletricidade em Portugal e Espanha atingiu mais um recorde

A eletricidade no mercado grossista ibérico está cada vez mais cara. No dia 1 de agosto, um quilowatt por hora custava, em média, 77 euros, mas agora custa 124 euros.

As empresas elétricas são as principais afetadas, mas as contas da luz dos consumidores mantêm-se intactas até ao final do ano, garantem as elétricas EDP comercial, Galp e Endesa. Só a Iberdrola admite rever os valores dos contratos.

No mercado regulado, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos diz que ainda é permaturo fazer cálculo quanto ao impacto nos consumidores.



O Governo prometeu a descida das tarifas em 2022, mas para já essa promessa pode depender da estabilização do mercado, que não será agora, já que nos próximos dias espera-se que os preços contiuem a aumentar.