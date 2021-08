IVAucher acumulou 21 milhões de euros de IVA no mês de junho

A primeira fase do programa IVAucher termina esta terça-feira. Só em junho foram acumulados mais de 21 milhões de euros do IVA. Apesar de ainda faltar contabilizar os meses de julho e agosto, o secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais faz um balanço positivo do programa.

De junho a agosto, o IVA das faturas em restaurantes, alojamentos e programas culturais reverteu para os bolsos dos portugueses que aderiram ao programa IVAucher. Para já, ainda só é possível fazer o balanço de junho: segundo o Ministério das Finanças, registaram-se mais de 200 mil pessoas no programa e foram acumulados mais de 21 milhões de euros do IVA.

Só em setembro é que a autoridade tributária vai contabilizar os meses de julho e agosto. Nessa altura é que o Governo pode dizer se o objetivo de aumentar o consumo aos níveis pré-pandémicos foi atingido.

Em outubro começa a segunda fase, em que o valor acumulado pode ser descontado até 50% das compras nos mesmos setores. Só conta em estabelecimentos aderentes, mas com a novidade de que os pagamentos podem ser feitos nas máquinas multibanco habituais. O cliente paga primeiro o total, mas os 50% do desconto são transferidos, depois, para a conta.

Segundo o Ministério das Finanças, a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal aliou-se a esta iniciativa com um protocolo para aumentar a adesão dos estabelecimentos. Ainda a tempo do ano letivo, as editoras também quiseram fazer do programa, incluindo os livro escolares no bolo.