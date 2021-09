Catarina Martins critica declarações de Siza Vieira sobre alteração à lei laboral

Catarina Martins, criticou as declarações do ministro da Economia, Siza Vieira, sobre a alteração à lei laboral. O Governo garantiu que as alterações são independentes do Orçamento de Estado.

"Eu só posso estranhar que o ministro da Economia considere que um Orçamento do Estado não tem nada a ver com a legislação laboral. Todos nós sabemos que há imensas matérias – da recuperação da economia até ao funcionamento dos serviços públicos – em que se combina votações orçamentais com regras de trabalho”, afirma Catarina Martins, durante uma visita aos Açores.

A coordenadora do Bloco de Esquerda considera que as declarações de Siza Vieira são “extemporâneas” e reafirma que “as discussões nunca podem ser separadas”.