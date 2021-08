Catarina Martins diz que o Programa de Apoio à Economia Local deve ser extinto

Catarina Martins diz que o Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) serviu para impor austeridade e que deve ser revogado. A coordenadora do Bloco de Esquerda reagia ao veto do Presidente da República ao diploma. Marcelo Rebelo de Sousa pede ao Parlamento para se pronunciar novamente sobre o assunto depois das eleições autárquicas.

PS, PCP e Os Verdes aprovara as alterações que, no limite, podem perdoar as câmaras municipais que não cumpriram as regras do PAEL. Depois do veto do Presidente, o Bloco de Esquerda mantém a posição: o PAEL deve ser extinto independentemente das sanções a quem não cumpre.

Numa visita a uma unidade de saúde de Mangualde – onde o serviço 24 horas foi encerrado há mais de um ano por causa da pandemia –, Catarina Martins aponta para o próximo Orçamento do Estado e usa o exemplo para reforçar a necessidade de melhorar a saúde para lá da covid-19.

Sobre o regresso à normalidade no setor da saúde, o Bloco de Esquerda diz é importante contratar mais profissionais e melhorar as condições dos serviços.