Autárquicas 2021. Tiago Barbosa Ribeiro vai queixar-se ao Ministério Público de atos de vandalismo

A candidatura de Tiago Barbosa Ribeiro (PS) à Câmara do Porto vai apresentar na próxima semana uma queixa no Ministério Público sobre a "vandalização de estruturas de campanha", disse este sábado à Lusa fonte da assessoria do candidato.

A mesma fonte confirmou que a queixa a apresentar "será contra desconhecidos".

Em comunicado, a candidatura revela que "na última noite, um outdoor da campanha eleitoral do PS para as eleições autárquicas, instalado na Rotunda do Bessa, foi completamente rasgado".

Acrescenta a nota de imprensa que "ao longo das últimas semanas, outros outdoors foram vandalizados com tinta, de forma claramente articulada e organizada", e que um outro outdoor, instalado na Avenida Fernão de Magalhães, foi igualmente rasgado.

"Até agora substituímos todos, procedimento que continuaremos a adotar, mas é tempo de dizer basta. É preciso acabar com o clima de intolerância e sectarismo que uns poucos covardes, pela calada da noite, tentam instalar na cidade", reagiu o partido.

A candidatura afirma que os atos praticados não "intimidam".

"O populismo antipartidos faz o seu caminho, mas jamais terá a complacência do PS. Temos feito um trabalho diário com grande adesão dos portuenses, que em nada reflete este tipo de atitudes. O Porto é e continuará a ser a cidade das liberdades!", lê-se ainda no comunicado.

Enfatizando tratar-se de "atos criminosos", a candidatura garante que "não deixará de assumir em relação a esta matéria novas diligências, se estas se vierem a impor".

A lista do PS à Câmara do Porto conta com seis homens e sete mulheres nos lugares efetivos, entre as quais a deputada à Assembleia da República Rosário Gamboa.

Além de Tiago Barbosa Ribeiro, à Câmara do Porto são já conhecidas as candidaturas de Ilda Figueiredo (CDU), Sérgio Aires (BE), Vladimiro Feliz (PSD), Bebiana Cunha (PAN), Diogo Araújo Dantas (PPM), André Eira (Volt Portugal), António Fonseca (Chega), Bruno Rebelo (Ergue-te), Diamantino Raposinho (Livre) e a recandidatura do independente Rui Moreira.

A Câmara do Porto é liderada por Rui Moreira, cujo movimento elegeu sete mandatos nas autárquicas de 2017, aos quais se somam quatro eleitos do PS, um do PSD e um da CDU.

As eleições autárquicas estão marcadas para 26 de setembro.

Em Portugal há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira), e 3.092 freguesias (2.882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).

