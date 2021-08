Autárquicas serão prova de fogo para o PSD e para a liderança de Rio

As eleições autárquicas do próximo mês são uma prova de fogo para o PSD e para a liderança de Rui Rio, que já admitiu que um resultado pior do que o de 2017 será "um encontrão para cair". O PSD quer sobretudo as câmaras de Lisboa, Porto e Coimbra.

A 26 de setembro, o objetivo do PSD é ganhar. O subjetivo é saber exatamente o quê. Só no fim é que o PSD decide se ganhou ou não. Mas no princípio, Rio quer ganhar mais câmaras, mais eleitos e mais votos do que em 2017.

Desde 2005 que os resultados do PSD em autárquicas mostram trambolhões sucessivos e há quatro anos uma hecatombe deixou o PSD com menos de uma centena de autarquias.

O líder do PSD faz fé num bom resultado, em particular, nas câmaras de Lisboa, Porto e Coimbra. Uma vitória em qualquer uma delas seria um seguro de vida para Rio, mas roubar estas autarquias aos socialistas não será tarefa fácil.

Quando os votos estiverem todos contados, Rui Rio e o PSD também terão contas para fazer. Há quatro anos, Passos Coelho não precisou de grande aritmética para chegar à conclusão de que o único resultado possível era sair de cena.

Veja também: