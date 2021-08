A menos de dois meses das autárquicas, são já vários os candidatos que desistiram, antes mesmo da campanha começar, e pelas mais variadas razões.

Uma das últimas falsas partidas foi a do candidato do Chega à Câmara de Caminha que vai ficar fora da corrida porque entregou as listas eleitorais no local errado. O engano só foi detetado um dia depois do fim do prazo legal para formalizar a entrega.

Três dias depois da apresentação, Miguel Quintas anunciou a desistência por motivos pessoais. A Iniciativa Liberal não demorou a encontrar um plano B, de Bruno Horta Soares, o substituto na corrida da Lisboa.

No Porto, o prazo de validade da candidatura do PS expirou ainda mais depressa. Vinte e quatro horas depois de ter sido convidado para ser cabeça de lista, Eduardo Pinheiro desistiu por não sentir o apoio das bases do partido.

E a estes ex-candidatos juntam-se outros.