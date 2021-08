Iniciativa Liberal e Chega estreiam-se nas eleições autárquicas

A Iniciativa Liberal (IL) e o Chega estreiam-se este ano nas eleições autárquicas. Os liberais apresentaram-se a 53 concelho e o Chega a 220. O PAN quer eleger os primeiros vereadores nas segundas autárquicas em que participa.

Este ano a fasquia é fazer história: o PAN quer eleger vereação e ter representantes nos executivos, seja sozinhos ou em coligação. A reboque do PS, o PAN poderá colocar vereação em duas das 43 câmaras a que se candidata. Mas é em Lisboa e no Porto que a força do PAN será realmente testada.

A IL estreia-se no campeonato autárquico e começa com 53 municípios para afirmar e medir a onda liberal. Ao todo são 46 candidaturas próprias, seis coligações e um movimento independente – liderado por Rui Moreira, no Porto. Em Lisboa recusaram apoiar Carlos Moedas e, depois de uma tentativa falhada, apresentaram Bruno Horta Soares como candidato à capital.

O Chega estreia-se também. Depois de ter conseguido quase 12% dos votos nas Presidenciais, André Ventura quer replicar o resultado nas autárquicas. Para isso, o partido concorre a 220 municípios e acredita que é possível conquistar terreno aos comunistas no Alentejo, onde conseguiu a maior fatia dos votos nas eleições de janeiro.

André Ventura é o candidato para a Assembleia Municipal de Moura, em Beja, onde ganhou duas freguesias a Marcelo Rebelo de Sousa. As perspetivas do Chega apontam ainda bons resultados nos municípios mais populosos.

