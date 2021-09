Preço da eletricidade no mercado ibérico esta terça-feira será o segundo mais alto de sempre

O preço grossista da eletricidade na Península Ibérica atingirá esta terça-feira, 14 de setembro, um valor médio diário de 153,43 por megawatt hora (MWh), que é o segundo mais alto de sempre no mercado ibérico, apenas 0,5% abaixo do recorde que já tinha sido alcançado na produção contratada para esta segunda-feira.

Esta segunda-feira o preço fixou-se nos 154,16 euros por megawatt hora (MWh), ultrapassando o anterior recorde do preço diário do Mibel (Mercado Ibérico de Eletricidade), que tinha sido atingido na sexta-feira, com um preço médio diário de 152,32 euros por MWh, batendo por larga margem os 141,71 euros por MWh da véspera.

A sucessão de recordes no preço grossista do mercado ibérico espelha o aumento do custo do gás natural no mercado internacional e também os preços recorde das licenças de emissão de dióxido de carbono.

Nos períodos em que as fontes renováveis não abundam e não conseguem suprir a totalidade da procura o sistema elétrico tem de recorrer a centrais termoelétricas, ficando mais exposto aos elevados preços das centrais de ciclo combinado a gás natural.

Para esta terça-feira o Mibel contará com preços grossistas que variam entre um mínimo de 119,95 euros por MWh e um máximo de 171,58 euros por MWh, um dos valores mais altos de sempre na contratação horária para o dia seguinte.

O mercado diário ibérico apenas deu algum "descanso" na escalada de preços no fim-de-semana, com 150,78 euros por MWh no sábado e 144,18 euros por MWh de preço médio este domingo.

O mercado de futuros do Mibel, operado pelo OMIP, tem estado a negociar os contratos futuros até ao final deste ano em torno dos 140 euros por MWh. Já os futuros anuais para 2022 estão a ser transacionados a cerca de 96 euros por MWh.

O aumento de preço dos últimos dias não é exclusivo da Península Ibérica. O Reino Unido, por exemplo, atingirá esta terça-feira um novo máximo histórico de 354 libras (414 euros) por MWh na plataforma N2EX. Outros mercados europeus estão igualmente com preços grossistas de eletricidade elevados esta terça-feira, como é o caso da Suíça, com um preço médio diário de 150 euros por MWh.