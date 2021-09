Turismo em Aveiro ajudou o comércio a recuperar em agosto 

Foram eles, os turistas, que salvaram os comerciantes de Aveiro no mês de agosto. Portugueses, na maioria. Mas também espanhóis e franceses escolheram passar pelos canais da ria.

João é empresário em Aveiro. Tem uma loja de recordações, um restaurante e um negócio de passeios de moliceiro. Agosto trouxe-lhe um gostinho de normalidade, daquela que conhecia antes da pandemia.

Em alguns setores mais ligados ao turismo, a faturação de agosto foi muito semelhante à registada em 2019.

Da janela do Hotel Moliceiro viram-se os moliceiros parados durante quase toda a primavera. Agora, vê-se de novo a agitação do turismo no centro da cidade.

Os 49 quartos têm estado quase sempre ocupados, com um tipo cliente que agora se comporta de maneira diferente.

Consideram que os resultados foram bons, porque as expectativas também eram baixas.

E o mês de agosto sozinho não salva as contas de 2021. Cautelosos, os comerciantes, a expressão que mais repetem é a "vamos ver".

A esperança de recuperar mantém-se, até porque ainda faltam três meses e toda a época natalícia para se fecharem as contas de 2021.

Leia mais: