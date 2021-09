Eletricidade, fruta e automóveis fazem inflação espanhola acelerar em agosto

A inflação espanhola fixou-se nos 3,3% em agosto, confirmando a estimativa avançada em meados do mês passado que apontava para a maior variação anual em quase nove anos, segundo o instituto de estatística de Espanha.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, de agosto, ficou 0,4 pontos percentuais acima do de julho. Uma aceleração que se deve, segundo o INE espanhol, ao aumento dos preços da eletricidade - a bater sucessivos recordes no mercado comum ibérico - da fruta e dos automóveis.

Já no que concerne à inflação subjacente, ou a taxa sem alimentação nem energia, esta avançou 0,1 ponto percentual para os 0,7%, numa grande discrepância face ao IPC geral, a maior desde o início da série, em agosto de 1986, realça o relatório.

Os preços de bens e serviços residenciais tiveram uma variação anual de 11,5% em agosto devido ao aumento dos preços da eletricidade, ao passo que o segmento dos alimentos e bebidas não alcoólicas registou uma variação positiva de 1,9% com o aumento do preço das frutas, detalha o INE espanhol.

Já o segmento dos transportes deu o terceiro maior contributo ao aumento da taxa de inflação no mês, com uma variação anual de 8,8% devido ao encarecimento dos automóveis no mês.