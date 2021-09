O CDS quer acabar com o aumento do imposto sobre os produtos petrolíferos.

O partido vai apresentar uma proposta na sexta-feira, no Parlamento.

Francisco Rodrigues dos Santos acusa o PS de "pornografia fiscal" na área dos combustíveis.

O líder centrista falava aos jornalistas em Beja, no final de uma arruada com o candidato da coligação "Beja consegue" (PSD/CDS-PP/Iniciativa Liberal/PPM/Aliança) à presidência do município, Nuno Palma Ferro.

