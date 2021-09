Aumento da eletricidade vai afetar quase um milhão de consumidores

O aumento do preço da eletricidade a partir de outubro vai afetar quase um milhão de consumidores. Será o segundo aumento do ano no mercado regulado de eletricidade

O preço no mercado grossista de eletricidade tem batido recordes nos últimos dias e é essa a justificação da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos para aumentar a fatura dos consumidores a partir de 1 de outubro.

A decisão afeta quase 1 milhão de consumidores do mercado regulado. Pelas contas da ERSE o aumento será de 5 euros por Megawatt o que significa que o impacto na fatura mensal deve ser de um pouco mais de 1 euro.

Os mais de 5 milhões de consumidores que estão no mercado livre não serão afetados pelo aumento de outubro, mas poderão não escapar a um agravamento do preço em janeiro.

