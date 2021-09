Eletricidade. Setembro foi o mês mais caro de sempre no mercado ibérico, com o preço a disparar 48%

O mercado ibérico de eletricidade (Mibel) alcançará esta quinta-feira, 30 de setembro, um preço diário de 189,83 euros por megawatt hora (MWh), apenas 7 cêntimos aquém do recorde desta quarta-feira, que foi de 189,9 euros por MWh.

E com o preço fechado para quinta-feira fica também encerrado o mês de setembro, que confirmou outro recorde: foi o mês mais caro de sempre na história do Mibel (mercado que arrancou em 2007), ao fechar com um preço médio mensal de 156,53 euros por MWh.

O preço médio de setembro representa um aumento de cerca de 48% face ao preço médio mensal de agosto, que tinha sido de 105,99 euros por MWh, segundo os dados do Omie, o operador do mercado diário e intradiário do Mibel.

Preço diário da eletricidade no Mibel em 2021

Os dados de setembro mostram que este mês o preço grossista da eletricidade esteve sempre acima dos 120 euros por MWh, oscilando entre um mínimo diário de 127,36 euros (a 7 de setembro) e o máximo histórico de 189,9 euros por MWh desta quarta-feira.

Vale a pena notar que no último dia do mês a eletricidade alcançará um pico horário de 221 euros por MWh.

A escalada de preços tem sido provocada pelo custo recorde do gás natural na Europa, bem como das licenças de emissão de dióxido de carbono, que levam as centrais de ciclo combinado a fixar preços marginais no Mibel especialmente elevados.

Embora parte da produção seja assegurada por fontes renováveis, a necessidade de recurso a centrais a gás acaba por determinar o preço recebido pela generalidade dos produtores.

Parte das horas têm o preço marcado por centrais hidroelétricas, que embora não tenham o custo do gás natural e das licenças de CO2 tendem a cobrar preços alinhados com os das centrais que tipicamente substituem no sistema elétrico (as centrais a gás).

E algumas das centrais hidroelétricas operam com sistemas de bombagem, que consomem energia da rede, pelo que o preço a que vendem a eletricidade produzida acaba por ser inflacionado pelo custo da energia consumida.

Nota: Notícia corrigida às 13h06, corrigindo o preço diário para quinta-feira, 30 de setembro, que será de 189,83 euros por MWh e não de 189,93 euros por MWh, como inicialmente publicado.