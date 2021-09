CGTP e UGT pedem aumento do salário mínimo para 705 euros em 2022 

CGTP e UGT pedem um aumento significativo do salário mínimo nacional e já em 2022. A discussão será em sede de Concertação Social, mas é avançado um valor: 705 euros.

705 euros poderá ser o valor aproximado do salário mínimo nacional em 2022, adianta o Jornal de Negócios. A concretizar-se esta notícia que o Governo não comenta, será o maior aumento dos últimos 10 anos.

As negociações fazem-se na concertação social, mas as centrais sindicais já divulgaram a política reivindicativa que pretendem ver aplicada. Quando comparados, os valores ficam aquém da alegada proposta do executivo.

Entendem as centrais sindicais que melhorar o salário mínimo nacional obrigará ao acerto das remunerações médias, logo, agitam a economia e oferecem melhores condições de vida a quem produz.

As cartas que os trabalhadores vão lançar para a mesa das negociações estão apresentadas. A Confederação Empresarial de Portugal prefere para já não se pronunciar sobre a matéria. Os encontros em sede de concertação Social começam para a semana.