O que precisa de saber sobre o IVAucher e como o usar

A partir desta sexta-feira, os contribuintes que aderiram ao programa IVAucher podem descontar o valor que acumularam em junho e agosto.

Os últimos números do final da tarde desta quinta-feira indicam que aderiram ao programa IVAucher quase 500 mil portugueses. Um número que vai continuar a aumentar porque é possível aderir até 28 de dezembro.

O saldo obtido só pode ser utilizado em três setores: restauração, alojamento e cultura.

O pagamento terá de ser feito com um cartão bancário associado à conta colocada na aplicação do IVAucher. Depois, os consumidores serão reembolsados com o valor correspondente a metade da compra.

Aderiram a esta iniciativa cerca de 4 mil comerciantes. O número de lojas será maior do que esse. Porque, por exemplo, uma cadeia de hotéis pede apenas registo.

No site do IVAucher tem acesso a todos os espaços onde pode fazer compras e também ao valor que juntou com as faturas dos últimos meses.

