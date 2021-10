Odemira já exporta canábis para os Estados Unidos

A Clever Leaves, empresa colombiana de produção de canábis medicinal, cotada no índice bolsista norte-americano Nasdaq, anunciou esta quarta-feira a sua primeira exportação de canábis de Portugal para os Estados Unidos da América (EUA).

Em comunicado a Clever Leaves informou ter exportado um lote de 30 quilogramas de flor seca de canábis a partir das suas instalações em Odemira, onde explora uma área de cultivo de 84 hectares e ainda 10 mil metros quadrados de estufas.

O lote exportado teve como destino a norte-americana Biopharmaceutical Research Company (BRC), que desenvolve ingredientes farmacêuticos ativos compatíveis com a legislação federal dos Estados Unidos, para terapias à base de plantas.

Além deste envio de flor seca de canábis, a BRC e a Clever Leaves construíram uma parceria no ano passado através da sua colaboração no “Project Change Lives”, uma iniciativa para contribuir com um valor até 25 milhões de dólares em produtos de canábis medicinal para ajudar no avanço da investigação científica nos EUA.

“Sendo o maior mercado de canábis do mundo, os EUA oferecem uma grande oportunidade para a Clever Leaves. Esta exportação de produção da Clever Leaves em Portugal para o mercado norte-americano confirma a robustez da estratégia que a empresa está a implementar a nível global, e que permite entrar no mercado de canábis dos EUA em conformidade com a estrutura regulatória atual”, disse Kyle Detwiler, presidente executivo da Clever Leaves, no mesmo comunicado.

“A nossa parceria com a Clever Leaves continua a proporcionar oportunidades de pesquisa estimulantes que um dia farão a diferença na vida dos doentes”, afirmou, por seu turno, George Hodgin, presidente executivo da Biopharmaceutical Research Company.

Presente em Portugal desde 2019, a Clever Leaves tem expandido a sua operação no nosso país e anunciou em maio a instalação de uma nova unidade de pós–colheita de canábis medicinal de grau farmacêutico no Parque Empresarial da Península de Setúbal. Com esta unidade, onde será feita a secagem, corte e embalamento da flor de canábis da Clever Leaves, a empresa estima criar mais 25 postos de trabalho.