Bruxelas congratula-se com "momento histórico" na OCDE por acordo sobre taxação mínima

A Comissão Europeia saudou o "momento histórico" alcançado esta sexta-feira com o acordo na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) de uma taxa mínima de 15% de IRC para empresas multinacionais, falando numa "questão básica de justiça".

"Saúdo o acordo de hoje sobre a reforma fiscal global. Este é um momento histórico e é um grande passo em frente para tornar o nosso sistema fiscal global mais justo", declarou a presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, numa declaração à imprensa europeia publicada minutos depois do anúncio do acordo da OCDE.