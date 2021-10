O impacto do aumento do preço dos combustíveis nas grandes empresas de transportes

Uma das maiores empresas de transporte nacional e internacional tem uma fatura de 100 milhões de euros por ano. Este ano prevê um agravamento de cerca de 5 milhões de euros na despesa deste ano só em gasóleo.

Os 900 carros percorrem, em média, 7 milhões de quilómetros por mês.

Transporta principalmente mercadorias perigosas e produtos alimentares, dentro, mas também fora do país.

Tem abastecimento próprio na sede em Estarreja, a preços mais baixos do que preço comercial, mas ainda assim, fica mais barato abastecer para lá das fronteiras.

Como é a empresa de transportes com mais fluxo no país, pede ao Governo que, nesta fase, olhe com uma atenção especial para o setor e volte a ponderar a atribuição de benefícios fiscais.

De 2020 para 2021, a despesa total com gasóleo passou de 24% para 30%. Um peso de mais 6%, que afeta o proveito líquido da empresa.

