Netflix valorizou 17 mil milhões de dólares desde a estreia de "Squid Game"

A Netflix valorizou 17 mil milhões de dólares (15 mil milhões de euros ao câmbio atual) em bolsa desde o dia 17 de setembro, data de lançamento da série "Squid Game", um conteúdo audiovisual que espelha problemas do mundo atual como a desigualdade, e cuja violência está a preocupar educadores e autoridades por todo o mundo, incluindo Portugal. Espectadores no mundo inteiro já passaram 1,4 mil milhões de horas a ver esta série.

A gigante do streaming não discute números em praça pública e mantêm-nos sempre a sete chaves mas de vez em quando os jornalistas metem-se no caminho. Segundo a agência Bloomberg, que teve acesso a dados da plataforma norte-americana de streaming, o valor gerado que esperam obter com "Squid Game", a série do momento, alcançou os 900 milhões de dólares, ou 776 milhões de euros, de acordo com uma métrica interna que avalia, entre outras coisas, as visualizações e o custo de produção.

A série sul-coreana teve um orçamento baixo em comparação com outras superproduções da plataforma: custou, no total, 21,4 milhões de dólares a produzir, ou 2,4 milhões de dólares por episódio (18,5 milhões de euros e 2,1 milhões de euros, respetivamente). Contudo, gerou para a Netflix 891,1 milhões de dólares (768,2 milhões de euros): este valor foi calculado através de uma métrica, de seu nome "valor de impacto", que a Netflix usa para definir o desempenho de cada conteúdo.

Os restantes dados provam o sucesso do "Squid Game": cerca de 132 milhões de pessoas viram pelo menos dois minutos da série nos 23 dias desde que foi lançada, 89% das pessoas viram pelo menos 75 minutos e 87 milhões de pessoas acabaram a série nos 23 dias desde que foi lançada.